У столиці затримали чоловіка, який намагався продати орендоване авто

52-річний іноземець взяв у киянки автомобіль в оренду, але згодом перестав сплачувати за нього гроші. Власниця легковика звернулася по допомогу до поліцейських, які затримали порушника під час спроби продати авто. За свої дії чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

Вчора, 24 липня, із заявою про незаконне заволодіння транспортним засобом до поліції звернулася 32-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що надала в оренду свій автомобіль «Кіа» чоловіку, який згодом перестав платити за користування транспортним засобом та відмовився його повертати.

Дільничні офіцери Дарницького управління поліції розшукали зловмисника та затримали під час спроби ним продати автівку іншому громадянину. Поліцейські вилучили транспортний засіб та незабаром після проведення усіх слідчих дій повернуть його законній власниці.

Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили 52-річному іноземцю про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Нині фігурант перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва