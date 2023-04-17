В медичному закладі у Вінницькому районі робітник задушив пацієнтку

У Вінницькому районі поліцейські встановили підозрюваного у вбивстві 42-річної жінки, яка перебувала на лікуванні у приватному медичному закладі. Чоловіку повідомлено про підозру, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

13 квітня близько 17.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що у одному із приватних медичних закладів Вінницького району померла жінка, яка проходила там лікування. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

За словами начальника Відділу поліції № 3 Вінницького райуправління Ігоря Чебана, за результатами проведення судово-медичної експертизи причиною смерті 42-річної жінки стала механічна асфіксія.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 47-річний чоловік, який працював у медичному закладі та доглядав за потерпілою. Як з’ясувалось, під час лікування між померлою та зловмисником виникало багато конфліктів.

Затримали чоловіка за місцем роботи.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Вінницька окружна прокуратура.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років.

До обрання запобіжного заходу підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Відділ комунікації поліції Вінницької області