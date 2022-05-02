У Марганці поліцейські затримали чоловіка за вбивство знайомого

В результаті сварки чоловік палицею завдав потерпілому декілька ударів по голові, від яких останній помер.

Злочин стався 29 квітня близько 17.50 в приватному будинку 49-річного мешканця міста Марганець. Як з’ясували оперативники, потерпілий спільно з товаришем того вечора вживали алкоголь і між ними виникла сварка. В результаті конфлікту, зловмисник пішов до сараю, де взяв дерев’яну палицю і нею завдав декілька ударів по голові господарю будинку, від яких останній помер. Потім втік з місця скоєння злочину і переховувався у себе вдома.

Правоохоронці опитавши свідків, встановили особу зловмисника. Чоловіка було затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець.

30 квітня слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Наразі вирішується питання про обрання останньому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП