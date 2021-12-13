Наезд на пешеходов на переходе в Луцке: несовершеннолетнего водителя задержали

Полицейские задержали несовершеннолетнего водителя, который совершил резонансную аварию в Луцке, наехав по меньшей мере на 5 пешеходов, среди которых ребенок, на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в полиции Волынской области в понедельник утром, пишет УНН.

«Полицейские задержали несовершеннолетнего водителя, который совершил резонансную аварию в Луцке. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек: в реанимационном отделении находится 39-летняя жительница Луцка, ее 5-летний сын — в областной больнице; еще четверо женщин получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи не госпитализировались.

Установлено, что водитель и его пассажиры обучаются на 1-м курсе Луцкого высшего профессионального училища, являются местными жителями. Семьи и виновника, и несовершеннолетних пассажиров на учетах службы по делам детей не состоят.

Решается вопрос об объявлении водителю подозрения. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

12 декабря в Луцке, по предварительным данным полиции, 16-летний водитель на автомобиле наехал на пешеходов на переходе, среди пострадавших — 5-летний ребенок с матерью.

Несовершеннолетний водитель перед ДТП убегал от патрульных, которые остановили его за нарушение ПДД. Побег от полицейских несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку на видео и даже успевали публиковать в соцсетях.