Найпоширеніші питання у сфері дотримання антикорупційного законодавства
Управління боротьби з корупцією Національної поліції України підготувало серію відеороликів у сфері дотримання антикорупційного законодавства.
У першому відеоролику начальник відділу Управління запобігання корупції Олег Лозовий відповів на дев’ять найпоширеніших запитань щодо декларування та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства:
- Чи може поліцейський займатися сумісництвом в неробочий час?
- Чи може поліцейський чи державний службовець на день народження привітати свого керівника?
- Чи може поліцейський чи державний службовець на свій день народження отримати подарунок від знайомих?
- Чи повинен поліцейський подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, якщо придбав квартиру за програмою єОселя?
- Незаконне використання інформації, що це?
- Перевірка на обґрунтованість активів – що це?
- Чи може поліцейський здавати в оренду свою квартиру?
- Які причини декларування недостовірної інформації посадовцями у своїх декларацій?
- Конфлікт інтересів та чому його варто не допускати?
Департамент комунікації Національної поліції УкраїниTweet