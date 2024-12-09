Найпоширеніші питання у сфері дотримання антикорупційного законодавства

Управління боротьби з корупцією Національної поліції України підготувало серію відеороликів у сфері дотримання антикорупційного законодавства.

У першому відеоролику начальник відділу Управління запобігання корупції Олег Лозовий відповів на дев’ять найпоширеніших запитань щодо декларування та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства:

Чи може поліцейський займатися сумісництвом в неробочий час?

Чи може поліцейський чи державний службовець на день народження привітати свого керівника?

Чи може поліцейський чи державний службовець на свій день народження отримати подарунок від знайомих?

Чи повинен поліцейський подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, якщо придбав квартиру за програмою єОселя?

Незаконне використання інформації, що це?

Перевірка на обґрунтованість активів – що це?

Чи може поліцейський здавати в оренду свою квартиру?

Які причини декларування недостовірної інформації посадовцями у своїх декларацій?

Конфлікт інтересів та чому його варто не допускати?

Департамент комунікації Національної поліції України