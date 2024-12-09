Найпоширеніші питання у сфері дотримання антикорупційного законодавства

Published

Управління боротьби з корупцією Національної поліції України підготувало серію відеороликів у сфері дотримання антикорупційного законодавства.

У першому відеоролику начальник відділу Управління запобігання корупції Олег Лозовий відповів на дев’ять найпоширеніших запитань щодо декларування та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства:

  • Чи може поліцейський займатися сумісництвом в неробочий час?
  • Чи може поліцейський чи державний службовець на день народження привітати свого керівника?
  • Чи може поліцейський чи державний службовець на свій день народження отримати подарунок від знайомих?
  • Чи повинен поліцейський подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, якщо придбав квартиру за програмою єОселя?
  • Незаконне використання інформації, що це?
  • Перевірка на обґрунтованість активів – що це?
  • Чи може поліцейський здавати в оренду свою квартиру?
  • Які причини декларування недостовірної інформації посадовцями у своїх декларацій?
  • Конфлікт інтересів та чому його варто не допускати?

Департамент комунікації Національної поліції України

Like

Tags:

You may also like...