Налоговая проводит обыски в Черкасском горсовете

В Черкасском городском совете проводят обыски 55 проверяющих лиц из налоговой Киева.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передает УНН.

«Давайте скажем, что это совпадение, пока президентский кортеж ищут жители города, в Черкасском городском совете обыски налоговой Киева, вместе проверяющих сегодня 55 человек», — написал Анатолий Бондаренко.

По его словам, ОГА не включила ни одного их объекта, в том числе и сад на таможне, в программу «Большая стройка».