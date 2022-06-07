В Днепре задержали злоумышленника, который отрезал прохожему нос

Полицейские Днепра задержали 61-летнего мужчину по подозрению в нанесении телесных повреждений местному жителю

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на Полицию Днепропетровской области.

Во время конфликта на улице нападающий отрезал нос потерпевшему и скрылся с места преступления.

25 мая около 16.20 в полицию поступило сообщение от прохожих о том, что по проспекту Героев обнаружен мужчина с телесными повреждениями лица и спины. По указанному адресу немедленно выехали полиция и врачи. Во время осмотра места происшествия в мусорном баке полицейские обнаружили нос 54-летнего потерпевшего.

Работники полиции получив приметы подозреваемого, начали поиски преступника. Оперативники установили маршрут преступника и задержали нападавшего. Им оказался 61-летний житель Днепра. 6 июня подозреваемого задержали.

Задержанному инкриминируют ст. 122 Уголовного Кодекса Украины (Умышленное средней тяжести телесное повреждение). Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет или исправительные работы сроком до двух лет.