Намагаючись підзаробити в Інтернеті, жителька Глухова втратила понад 26 000 гривень

У рамках відкритого кримінального провадження поліцейські Глухова з’ясовують обставини заволодіння коштами місцевої жительки

До поліції Глухова з заявою про шахрайство звернулася 35-річна місцева жителька. Вона розповіла, що в одному з месенджерів їй прийшло повідомлення з пропозицією підзаробити на Інтернет – платформі. Жінка вирішила спробувати і перейшла за запропонованим посиланням, де зареєструвала свою банківську картку.

За умовами «роботодавців», вона повинна виконувати їх завдання: викуповувати товар у продавців та перепродавати його іншим користувачам. За успішно виконанні задачі, жінка отримує бонуси, які одразу перераховуються на її фінансовий документ.

За словами потерпілої, спочатку вона дійсно отримувала кошти, проте пізніше їй стали нараховувати штрафи. Гроші за товар, свої, жінка перераховувала на вказаний номер банківської картки, але отримати їх назад вона так і не змогла, втративши таким чином близько 27 тисяч гривень.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюються обставини та особа зловмисника.

Правоохоронці закликають громадян не піддаватися спокусі швидкого заробітку, який пропонують вам незнайомці. Перш ніж вкласти свої кошти у сумнівну операцію, ретельно перевірте схему заробітку, її законність та можливість убезпечити свої кошти від шахрайських зазіхань. Будьте обачні!

Відділ комунікації поліції Сумської області