Намагаючись «заробити в Інтернеті», житель Теребовлі втратив 450 тисяч гривень

Потерпілий повівся на повідомлення про онлайн заробіток. Проте замість прибутку, втратив значну суму грошей.

До співробітників відділення поліції №3 м.Теребовля надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що невідома особа під приводом надання заробітку заволоділа його грошима в сумі 450 тисяч гривень.

Як з’ясувалося, заявник в Інтернеті знайшов оголошення про роботу онлайн. Зв’язався з «роботодавцем». Йому запропонували зареєструватися на сайті і викупляти товар, за який обіцяли повертати непогані відсотки. Чоловік вирішив спробувати: спочатку закинув 17 тисяч гривень, йому на банківську картку повернули 22 тисячі гривень. Надалі суми зростали. Упродовж двох днів він перерахував шахраям 450 тисяч гривень. Проте бажаного прибутку так не отримав і свої кошти не зміг повернути.

Поліцейські вживають заходів для розкриття злочину.

Пропозиція онлайн-заробітку від невідомих – це найпоширеніша схема шахрайства, від якої потерпають жителі області. Поліцейські звертаються до громадян не довіряти таким оголошенням та не вестися на сумнівні пропозиції. У жодному разі не перераховуйте гроші на невідомі рахунки. Обов’язково застережіть своїх близьких, рідних від таких афер.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області