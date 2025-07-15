Напад на дітей у Львові: покидьок ножицями поранив дівчинку

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 31-річному місцевому мешканцю за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

За даними слідства, у липні цього року, поблизу залізничної колії у Львові, підозрюваний порушив громадський порядок – напав на малолітніх дітей.

Попередньо, чоловік безпричинно спровокував конфлікт з дітьми, в ході якого він спершу накинувся на 12-річного хлопця та приставив до шиї канцелярські ножиці. У свою чергу, 13-річна дівчина задля захисту товариша відштовхнула нападника. Відтак чоловік відпустив хлопчика та накинувся на дівчинку, яка намагалась утекти. Використовуючи фізичну перевагу, він повалив її на землю та наніс ножицями кілька ударів у ділянку шиї. У цей час хлопчик зумів зателефонувати батькам.

Саме батьки дітей, які прибігли на місце події, зупинили зловмисника та утримували до приїзду правоохоронців.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням прокурора йому обрано найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури