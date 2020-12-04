НАПК назвало компромиссный проект о лжи в декларациях «санаторными» условиями для коррупционеров

«Компромиссный» законопроект с ограничением свободы за ложь в декларациях от комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины предлагает «санаторные» условия для коррупционеров. НАПК отмечает, что за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В НАПК напомнили, что 30 ноября агентство отмечало, что законопроект № 4441, разработанный рабочей группой, предлагает только штрафы и общественные работы для должностных лиц, которые умышленно не подали декларации или умышленно отметили недостоверные сведения.

«Вчера, 3 декабря, комитет по вопросам правоохранительной деятельности ВРУ рассмотрел этот и другие касающиеся законопроекта. В результате рассмотрения было решено подать новый законопроект (4460-д). НАПК отмечает, что этот законопроект также не предусматривает лишения свободы ни за умышленное декларирование недостоверной информации, ни за умышленное непредоставление декларации», — говорится в сообщении.

В НАПК отмечают, что лица, которые умышленно укажут недостоверных сведений на 4000 необлагаемых минимумов (а это — 8,4 млн грн) могут получить наказание в виде ограничения (но не лишения) свободы на срок до 2 лет.

«То есть, максимальное наказание — пребывание коррупционера в исправительном центре, где он сможет свободно пользоваться средствами связи (телефоном, интернетом) и оставлять центр по разрешению его руководства», — отмечается в сообщении.

Также отмечается, что через 6 месяцев может быть рассмотрена возможность о взятии этого лица на регистрацию — ему больше не нужно будет находиться в центре, а лишь время от времени приходить туда.

«Коррупционер может умышленно скрыть информацию о картине Пабло Пикассо или самой дорогой яхте в мире и получить за это максимум два года «санаторных условий», — отметил глава НАПК Александр Новиков.

По его словам, такое предложение комитета «не соответствует запросу украинского общества».

«НАПК продолжает придерживаться единой позиции: за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, среди законопроектов, которые могут стать основой для решения вопроса, в НАПК видят такие № 4434, инициированный Президентом; № 4304, зарегистрированный по инициативе председателя Верховной Рады и еще 124 депутатами; № 4310-1; № 4310.

Напомним, законопроект о возвращении ответственности за ложь в электронных декларациях № 4434 внес в Верховную Раду Президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, на текущей неделе в Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредоставление декларации.

З декабря в Раду внесли «компромиссный» законопроект с ограничением свободы за ложь в декларациях.

Как сообщал УНН, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.