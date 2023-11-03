Нардеп Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину – джерела УП

Народний депутата від “Батьківщини” Андрій Ніколаєнко збив насмерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на Житомирській трасі.

Про це повідомляють джерела УП у правоохоронних органах.

За даними джерел, ДТП сталося на території Житомирської області. Попередньо відомо, що в автомобілі народний обранець знаходився з дружиною.

Згодомо в Нацполіції уточнили, що водій автомобіля “Mercedes-Benz GLE” здійснив наїзд на пішохода, рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода.

Там підтвердили, що за кермом знаходився 44-річний житель Київщини, народний депутат України, аде не уточнили, хто саме.