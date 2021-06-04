Судитимуть жінку, яка привласнила більше ₴24 млн. внесків за квартири у новобудові

Слідчі Теруправління ДБР Миколаєва завершили досудове розслідування стосовно колишньої голови кооперативу в Одесі, яка заволоділа внесками учасників кооперативу та покупців нерухомості у новобудові.

Слідчі ДБР встановили, що жінка у 2016–2019 роках займала посаду голови обслуговуючого кооперативу новобудови, а також за довіреністю була представником компанії з продажу нерухомості.

Вона отримувала готівкою і привласнювала внески за квартири в новобудові як від асоційованих учасників кооперативу, так і від покупців на загальну суму 24 млн гривень.

Колишня голова кооперативу обвинувачується у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Обвинувальний акт направлено на розгляд до суду.

Їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Миколаївській області.

ДБР