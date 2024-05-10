Судитимуть двох киян, які викрали з чужої банківської картки понад ₴900 тис.

Прокурорами Чернігівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців міста Києва за фактами крадіжки, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, несанкціонованого втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, чоловіки, використовуючи інформаційну базу з персональними даними щодо ідентифікаційних кодів громадян, здійснили несанкціоноване втручання в систему керування банківськими картками, внаслідок чого отримали доступ до мобільного застосунку одного з клієнтів. Змінивши пароль для входу в систему, вони викрали з картки потерпілого понад 900 тис. грн.

Прагнучи приховати отримані злочинним шляхом грошові кошти, зловмисники витратили їх на придбання гаджетів, ювелірних прикрас та криптовалюти.

Наразі обвинувачені тримаються під вартою. З метою забезпечення відшкодування заподіяних збитків накладено арешт на їх майно, вартістю 420 тис. грн.

За вчинене обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури