В Одесі у недобросовісних експортерів вилучено майже 9 тис. тонн зерна

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та припинено масштабну схему протиправного вивезення сільськогосподарської продукції за межі території України без сплати податків та неповернення валютної виручки (ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, організатори злочинної схеми закуповували сільськогосподарську продукцію за готівку, без відображення в податковій звітності. Після цього, використовуючи підроблені документи, без сплати податків чи платежів, відправляли продукцію на експорт.

У ході досудового розслідування правоохоронці провели обшуки на підприємстві, де зберігалася сільськогосподарська продукція на підставі фіктивних документів від неіснуючої компанії.

За результатами обшуку вилучено майже 9 тис тонн зерна кукурудзи, пшениці та ячменю, орієнтовною вартістю понад 65 млн грн.

Ухвалою слідчого судді на вилучену продукцію накладено арешт.

Досудове розслідування – детективи ТУ БЕБ у м. Києві, оперативний супровід – ДЗНД СБУ.

Київська міська прокуратура