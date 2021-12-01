Прокурори наполягатимуть на суворішому покаранні для волинянина, визнаного винуватим у вбивстві з необережності

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури оскаржать в апеляційному порядку вирок Маневицького районного суду, яким 37-річному жителю села Прилісне Камінь-Каширського району, визнаному винуватим у вбивстві через необережність (ч.1 ст. 119 КК України), призначено покарання у виді трьох років обмеження волі зі встановленням однорічного іспитового строку.

Доведено, що удень 6 вересня 2021 року чоловік, перебуваючи в оселі знайомого в рідному селі, під час сварки завдав йому кілька ударів – і той упав та вдарився потилицею, отримавши травми, від яких через два тижні помер.

У ході судового розгляду між потерпілим – родичем убитого – та обвинуваченим було укладено угоду про примирення, затвердивши яку, суд і призначив покарання, не пов’язане із позбавленням волі.

У суді апеляційної інстанції прокурори наполягатимуть на суворішому покаранні для волинянина.

Пресслужба обласної прокуратури