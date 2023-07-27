У Кривому Розі 41-річного чоловіка затримали за вбивство знайомої

Підозрюваний завдав потерпілій численні удари ножем по тілу, внаслідок яких 39-річна жінка померла на місці.

Злочин стався 25 липня в одному з приватних будинків на території Центрально-Міського району міста. Співробітники Криворізького районного управління поліції встановили обставини злочину. Після скоєння умисного вбивства чоловік втік з місця злочину.

Правоохоронці Криворізького РУП встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця події вилучили знаряддя злочину – ніж.

Під процесуальним керівництвом Криворізької центральної окружної прокуратури чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції