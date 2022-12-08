Двох зниклих у Кривому Розі малолітніх хлопчиків знайшли мертвими

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На місці виявлення тіл працює поліція

Двоє хлопчиків віком 8 та 6 років пішли з дому 19 листопада. Понад два тижні поліцейські із залученням громадськості розшукували дітей.

двох зниклих у кривому розі хлопчиків виявили мертвими: на місці виявлення тіл працює поліція

Для пошуку зниклих дітей правоохоронці обстежували прилеглі території, парки, магазини, зупинки громадського транспорту, перевіряли місця мешкання знайомих та близьких.

На жаль, сьогодні дітей знайшли мертвими у кар’єрі. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, працівники профільних служб та ювенальні поліцейські. Очікується на прибуття експертів-криміналістів. Встановлюються всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області 

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