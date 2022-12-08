Двох зниклих у Кривому Розі малолітніх хлопчиків знайшли мертвими

На місці виявлення тіл працює поліція

Двоє хлопчиків віком 8 та 6 років пішли з дому 19 листопада. Понад два тижні поліцейські із залученням громадськості розшукували дітей.

Для пошуку зниклих дітей правоохоронці обстежували прилеглі території, парки, магазини, зупинки громадського транспорту, перевіряли місця мешкання знайомих та близьких.

На жаль, сьогодні дітей знайшли мертвими у кар’єрі. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, працівники профільних служб та ювенальні поліцейські. Очікується на прибуття експертів-криміналістів. Встановлюються всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області