Одеські поліцейські затримали організаторів афери з нерухомістю

Фігуранти реєстрували заздалегідь підроблені судові рішення щодо дійсності правочинів, на підставі яких переоформлювали нерухомість на підставних осіб.

Викрили аферу та причетних до неї осіб оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою та УСБУ. За даними правоохоронців, організатором виявився 42-річний одесит, який залучив у спільники кількох осіб.

Організатор підшукував об’єкти нерухомості одиноких померлих громадян та нежилі приміщення, які перебувають у власності держави. На таке майно виготовлялись підроблені рішення суду, якими визнавалося право власності за підконтрольними особами. Надалі підставні особи продавали нерухомість та отримували винагороду за участь в афері.

За такою схемою фігуранти заволоділи 7 квартирами громадян вартістю 13 мільйонів гривень.

11 травня правоохоронці затримали організатора та чотирьох учасників групи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили фігурантам підозри. Залежно від ролі дії осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. За результатами обшуків вилучено ключі від квартир, документи, договори, витяги з реєстрів, печатку суду, паспорти, мобільні телефони, «чорнові» записи тощо.

Проводяться подальші заходи для встановлення повного кола потерпілих та інших осіб, які могли бути задіяні у шахрайській схемі. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України