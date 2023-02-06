Поліцейські затримали шахрая, який привласнив понад три з половиною мільйони гривень

Наразі 28-річному жителю Одещини слідчі повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою за частиною 4 статті 190 КК України. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Близько 19 години третього лютого на мобільний телефон жительки села Колоденка надійшов дзвінок нібито з лікарні: терміново потрібні гроші на операцію для її доньки. Довірлива пенсіонерка віддала чоловікові, який швидко приїхав по гроші, 75 000 доларів США та 18 000 євро.

Афериста затримали завдяки чіткій взаємодії співробітників управління карного розшуку, оперативників ВП № 1 (м. Рівне) Рівненського РУП та працівників оперативно-технічних підрозділів у одному із хостелів у Тернополі.

При собі у зловмисника виявили та вилучили 66 500 доларів США, 16 200 євро та 200 тисяч гривень. Частину краденого він уже встиг витратити.

П’ятого лютого, за погодження Рівненської окружної прокуратури, слідчі ВП № 1 (м. Рівне) повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 190 КК України. Того ж дня суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави.

Відомо, що 28-річний чоловік раніше не судимий, утім за скоєне йому може загрожувати від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці перевіряють його на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, а також інших імовірно причетних до злочинної схеми осіб.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області