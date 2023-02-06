Поліцейські затримали шахрая, який привласнив понад три з половиною мільйони гривень

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Наразі 28-річному жителю Одещини слідчі повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою за частиною 4 статті 190 КК України. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Близько 19 години третього лютого на мобільний телефон жительки села Колоденка надійшов дзвінок нібито з лікарні: терміново потрібні гроші на операцію для її доньки. Довірлива пенсіонерка віддала чоловікові, який швидко приїхав по гроші, 75 000 доларів США та 18 000 євро.

Ваша донька в лікарні: поліцейські затримали зловмисника, який у шахрайський спосіб заволодів понад трьома з половиною мільйонами гривень

Афериста затримали завдяки чіткій взаємодії співробітників управління карного розшуку, оперативників ВП № 1 (м. Рівне) Рівненського РУП та працівників оперативно-технічних підрозділів у одному із хостелів у Тернополі.

При собі у зловмисника виявили та вилучили 66 500 доларів США, 16 200 євро та 200 тисяч гривень. Частину краденого він уже встиг витратити.

П’ятого лютого, за погодження Рівненської окружної прокуратури, слідчі ВП № 1 (м. Рівне) повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 190 КК України. Того ж дня суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави.

Відомо, що 28-річний чоловік раніше не судимий, утім за скоєне йому може загрожувати від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці перевіряють його на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, а також інших імовірно причетних до злочинної схеми осіб.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області

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