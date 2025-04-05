У Києві стався транспортний колапс через закриття руху метро на червоній лінії

Альтернативного транспорту, який мав би дублювати тимчасово закритий відрізок від станції Лісова до станції Арсенальна, виявилося замало, пасажирам доводиться штурмувати автобуси.

Суботній ранок 5 квітня у Києві почався з чергового транспортного авралу. Закриття руху червоною гілкою метрополітену на відрізку від Лісової до Арсенальної для демонтажу прогонових будов на Дарницькому шляхопроводі миттєво спричинило колапс. Адже анонсований рух дублюючого наземного транспорту був організований у “найкращих традиціях”: автобусів замало, їхня вмісткість недостатня, де висадка та посадка – не зрозуміло.

Про ранковий ажіотаж та розгубленість киян на зупинках громадського транспорту повідомляють міські Telegram-канали. Автобуси маршруту М1, які на два дні – 5 та 6 квітня мають замінити метро на цій ділянці, не справляються з кількістю пасажирів. І це не дивно, враховуючи, що на маршруті їх лише вісім, тож, люди штурмують М1 на всіх зупинках.

Додає хаосу й нерозуміння, де висадка та посадка: як повідомляють у пабліках, на Арсенальній натовп из пасажирів намагається сісти в автобус там, де можна лише вийти. Адже, по-перше, зупинка висадки ближче до метро, по-друге, жодної пояснювальної інформації на місці немає. До речі, у Facebook-спільноті “Транспорт Києва” напередодні повідомлялось, що на день автобус М1 буде виконуватися 100 рейсів, середній інтервал очкування – 8-10 хвилин. Втім, чекати доводиться значно довше, і шансів втиснутися відразу вкрай небагато.

Така ж сама, якщо не гірша, ситуація на Лівому березі, де у чергах збирається по 3-4 десятки людей. Вмістити всіх бажаючих автобуси не здатні, і наразі велика проблема не тільки увійти до них, а й вийти. Кияни у соцмережах діляться відео, як люди просто випадають із салонів після важких спроб прорватися до виходу.

“Потужність” дублюючого транспорту, який на два дні – 5 та 6 квітня має замінити третину “червоної” лінії, викликає у містян багато запитань. За інформацією транспортної служби “Управа КПТ”, з самого ранку на мрашрути навіть не випустили всі вісім автобусів, а лише шість – ще два додали згодом. Можливо, з огляду на те, що коїться на зупинках, департамент транспортної інфраструктури зробить висновки й все ж таки додасть автобусів – хоча б до вечора, втім, це не точно. // Інформатор