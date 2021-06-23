Інспектор поліції вимагав 12 тисяч гривень за непритягнення до відповідальності через ДТП

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру інспектору одного із секторів Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, інспектор одного із секторів Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області вимагав у чоловіка надати неправомірну вигоду за те, що не складатиме протокол за фактом керування автомобілем без водійського посвідчення та скоєного ДТП. Непритягнення до адміністративної відповідальності поліцейський оцінив у 12 тисяч гривень.

18 червня цього року, відразу після одержання зазначеної суми коштів, поліцейського затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 96 000 грн. Наразі вирішується питання про відсторонення поліцейського від займаної посади.

Досудове розслідування проводять слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють Другого оперативного відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві.

Слідчі дії тривають.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури