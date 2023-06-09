На Одещині «накрили» підпільний цех: вилучено контрафактну хімію на ₴53 млн.

У приміщенні колишнього заводу одесит налагодив підпільне виробництво побутової хімії, яке збував гуртовими та роздрібними партіями під логотипами відомих товаровиробників.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції продовжують комплексні заходи з викриття підпільних місць виробництва та збуту підакцизної та контрафактної продукції. В одному з сіл Одеського району правоохоронці виявили підпільний цех, де у промислових масштабах виготовляли побутову хімію.

Виробництво знаходилося у приміщення колишнього заводу, яке на праві власності належало одеситу. Там він встановив необхідне устаткування та налагодив повний технологічний процес – від виготовлення до пакування продукції. Збував продукцію гуртовими та роздрібними партіями через мережу Інтернет, месенджери та через мережу торгових точок на ринках Одеського регіону, зокрема і промтоварному ринку.

За місцем виготовлення контрафактної продукції оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з детективами обласного теруправління БЕБ та Одеською обласною прокуратурою вилучили з підпільного цеху понад 30 тонн сировини та готової до збуту продукції, обладнання, 40 тис. одиниць підготовленої для фасування тари, поліграфічну продукцію.

Загальна вартість вилученого становить майже 53 млн грн. У межах кримінального провадження, що розслідується за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (стаття 229 Кримінального кодексу України), встановлюються канали постачання сировини, а також коло осіб, причетних до підпільної діяльності.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України