У Житомирі судитимуть трьох шахраїв, які продавали неіснуючі авто військовослужбовцям

Прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно злочинного угруповання за фактом заволодіння чужим майном (шахрайство), вчиненого повторно, у великих розмірах, що завдало значної шкоди потерпілим (ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України).

Як уже повідомлялося, угруповання шахраїв у складі житомирянина та ще одного чоловіка організувала раніше судима жителька Київщини.

Об’єктами своїх незаконних оборудок обирали військовослужбовців, які мали потребу в автомобілях для фронту. Зв’язувалися з ними та обіцяли пригнати з-за кордону «бюджетні» авто, до того ж, за умови часткової оплати.

Запевняли захисників, що розуміють нагальність транспорту на передовій та обіцяли швидку доставку.

У такий шахрайський спосіб одержали від двох потерпілих по 5 тис. доларів США і відразу припинили з ними спілкування, оскільки ніяких автівок від початку і не збиралися поставляти.

Злочинне угруповання обвинувачують ще в одному «різновиді» шахрайства, яке стосується військовозобов’язаних чоловіків. Їм ділки обіцяли у військових квитках «організувати» відмітки про непридатність до служби у ЗСУ. А це, у свою чергу, дало б можливість ухилянтам уникнути мобілізації та безперешкодно перетнути кордон України.

На одному з «клієнтів» злочинна схема зазнала краху. У жовтні минулого року, під час одержання від ухилянта 4 тис. доларів США їх викрили.

Загалом шахрайська «тріада» незаконно заволоділа чужими коштами на суму 365 тис. грн.

Досудове розслідування – ГУНП в області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури