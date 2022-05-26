На Харківщині трьом мародерам загрожує до 8 років за ґратами

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року у смт Слатине Харківського району троє чоловіків 23, 25 та 41 років Харківської області троє чоловіків проникли до одного із магазинів. Мародери викрали побутові прилади, будівельні матеріали, інструменти, а також одяг на загальну суму майже 10 тис. грн.

Після цього чоловіки з викраденим майном втекли, однак в подальшому були затримані правоохоронними органами.

Наразі обвинувальний акт направлено до Котелевського районного суду Полтавської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п‘яти до восьми років.

Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура