Викрито шанувальницю окупантів з смт Шевченкове на Харківщині: закликала місцевих отримувати російські паспорти

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у смт Шевченкове жінка пропагувала серед місцевих мешканців кремлівські наративи. Так, вона розповідала , що «України як держави більше не існує та більше не буде ніколи». Підозрювана також підтримувала дружні відносини з російськими солдатами. Тому якщо хтось висловлювався проти її думки, вона погрожувала розправою з боку російської армії.

Місцевим мешканцям жінка розповідала про свою прихильність до «посадовців» окупаційної адміністрації та закликала населення підтримувати російських загарбників. Крім того, вона агітувала односельчан змінювати українське громадянство на російське.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №3 СВ Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура