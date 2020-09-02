В Житомире погиб первокурсник военного института

В учебном заведении утверждают, что первокурсник неосторожно обращался с оружием.

Курсант Житомирского военного института им. Сергея Королева Максим Хоровский погиб 1 сентября.

В учебном заведении утверждают, что первокурсник погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

«Причины и обстоятельства происшествия изучаются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции», — говорится в сообщении.

Командование Житомирского военного института выразило соболезнования родным и близким погибшего курсанта.

В телеграм-канале «Смотрящий Житомира» разместили сообщение, в котором указано, что парень совершил самоубийство.

Как стало известно Житомир.info, на месте происшествия была найдена предсмертная записка. // LB.ua