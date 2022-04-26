На Київщині затримали чоловіка, який вдарив дружину ножем
В Богуславі, під час спільного відпочинку та вживання спиртного між подружжям виник конфлікт. 48-річний чоловік схопив кухонний ніж та вдарив ним дружину в живіт.
Потерпілу госпіталізували до лікарні з пошкодженням черевної порожнини та внутрішньою кровотечею.
Наразі 36-річну жінку з реанімації перевели до стаціонару, її життю нічого не загрожує.
Правоохоронці затримали зловмисника. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet