Cпівробітницю «Миколаївобленерго», яка хотіла російської окупації, відправили за ґрати на 2 роки

Заводський районний суд міста Миколаєва визнав ексначальницю служби розподілу електричної енергії АТ «Миколаївобленерго» визнали винною у виправдуванні збройної агресії Росії.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 6 травня.

Жінка є прихильницею мілітаризованої політики РФ і так званого «русского мира». У квітні 2023 року, перебуваючи в службовому кабінеті, вона переконувала колег по роботі у правомірності та необхідності дій російських військових.

3 квітня 2023-го, спілкуючись із двома співробітникам, обвинувачена сказала (мовою оригіналу): «Может мы в мае уже оккупированы будем? Как-то это произойдет так, оп», «Оксан, ты думаешь если они (ЗС РФ) в этом году не это, то это, я понимаю что это затеняться, может они найдут где то силы и пойдут сюда. А не будет оно по Днепр?», «Я ж говорю, я хочу что бы в мае мы уже были оккупированы, и все, была поставлена жирная точка».

Вранці 27 квітня 2023 року, обговорюючи наслідки ракетного обстрілу Миколаєва та влучання ракети у житловий будинок, жінка сказала колегам по роботі таке (мовою оригіналу): «Это сбивали»,«Попали. Потом написали что три дома повреждено», «Лена ты ж понимаешь, говорю «я хочу чтоб Украина была», ты ж понимаешь что Украина не будет независимой, говорю, мы уже столько вляпались, говорю, она мне «народа незламний дух», «Я говорю Лена, говорю, нас привели к этой войне, говорю, наше руководство».

31 травня 2023-го обвинувачена, спілкуючись із підлеглою сказала (мовою оригіналу):«Все равно Оксан, не понимаю. И почему это [окупація міста Миколаєва] не случаеться в мае и в июне? Где этот май, где июнь, ты мне обясни? », «А во-вторых они [Україна] отдадут, это вот [про місто Миколаїв]. Тогда Украина вообще будет неинтересна, она нужна им [Україна] потому что есть выход в Чёрное море, не будет выхода в Чёрное море, кому мы нужны Оксан?!».

Суд затвердив угоду про визнання винуватості і призначив 2 роки вʼязниці.

Жінка уклала угоду і після того, як аналогічну угоду підписала її заступниця, з якою вона вела розмови на підтримку збройної агресії РФ. У серпні минулого року їх обох затримали і помістили під варту. Попереднє увʼязнення їм зарахують у строк відбуття покарання.