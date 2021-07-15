₴45 тис. за виділення землі під АЗС – поліція затримала голову ОТГ в Запорізькій області

Посадовця затримали в одному з кафе Запоріжжя під час отримання коштів.

Викрили голову однієї з об’єднаних територіальних громад оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції.

Посадовець вимагав 45 тис. грн неправомірної вигоди від підприємця за «вирішення» земельного питання, а саме: зміна цільового призначення однієї із земельних ділянок для її подальшої передачі у приватну власність під розташування автозаправної станції.

Сьогодні, 15 липня, поліцейські затримали голову ОТГ в одному з кафе Запоріжжя. У зловмисника вилучено кошти, які він отримав у якості хабаря.

Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За вимагання та отримання неправомірної вигоди передбачене покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України