Задержан закарпатский таможенник, «заработавший» на «евробляхах» 3,7 тыс. евро

Чиновник получал взятки за ввоз в Украину автомобилей на иностранной регистрации

Главному государственному инспектору таможенного поста «Солотвино» сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц. В таком же преступлении подозревают двух соучастников чиновника.

Об этом информирует Depo.Закарпатье со ссылкой на областную прокуратуру.

Чиновник получал взятки за ввоз в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Он привлек к своей схеме двух пособников, которые находили лиц, оказывавших консультационные услуги. Соучастники предлагали им за взятку избежать сложностей с прохождением таможенного контроля. Правоохранители задокументировали несколько фактов получения неправомерной выгоды таможенником через пособников. В целом чиновник на незаконной схеме заработал 3700 евро.

В производстве ведется следствие. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.