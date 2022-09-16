«Начальника» так званої «Народної міліції м. Балаклія» взято під варту

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 48-річному мешканцю м. Балаклія за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні цього року 48-річний чоловік погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду «начальника» так званої «Народної міліції м. Балаклія».

Як «керівник» псевдоправоохоронного органу він приймав на службу у вказаний орган інших осіб, організовував чергування на об’єктах критичної інфраструктури, в тому числі спільно з представниками окупаційних військ.

Після того, як ЗСУ почати контрнаступ на Харківщині, «начальник міліції» намагався втекти до ЛНР, проте у м. Куп’янськ його затримали співробітники ДБР.

За клопотанням прокурорів обласної прокуратури підозрюваного взято під варту без права внесення застави.

Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура