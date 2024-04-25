Судитимуть організатора нарколабораторії з виготовлення амфетаміну на Київщині

Києво-Святошинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно мешканця Київщини, який організував на території області нарколабораторію.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений орендував для протиправної діяльності квартиру в селі Софіївська Борщагівка. Він обладнав приміщення спеціальним інвентарем, лабораторним посудом та закупив необхідну сировину і реагенти для виготовлення психотропних речовин. Там чоловік виготовляв амфетамін.

Готову продукцію фасував та зберігав задля подальшої реалізації.

У ході слідства правоохоронці вилучили обладнання, 800 г прекурсорів, 200 г виготовленого амфетаміну, наркотичний засіб канабіс, психотропну речовину PVP і пакети для фасування.

Організатор нарколабораторії обвинувачується в організації та утриманні місця незаконного виготовлення психотропних речовин, незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини, а також незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів (ч. 1 ст. 317, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України).

За скоєне йому загрожує максимальне покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура