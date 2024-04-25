Судитимуть організатора нарколабораторії з виготовлення амфетаміну на Київщині
Києво-Святошинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно мешканця Київщини, який організував на території області нарколабораторію.
Розслідуванням встановлено, що обвинувачений орендував для протиправної діяльності квартиру в селі Софіївська Борщагівка. Він обладнав приміщення спеціальним інвентарем, лабораторним посудом та закупив необхідну сировину і реагенти для виготовлення психотропних речовин. Там чоловік виготовляв амфетамін.
Готову продукцію фасував та зберігав задля подальшої реалізації.
У ході слідства правоохоронці вилучили обладнання, 800 г прекурсорів, 200 г виготовленого амфетаміну, наркотичний засіб канабіс, психотропну речовину PVP і пакети для фасування.
Організатор нарколабораторії обвинувачується в організації та утриманні місця незаконного виготовлення психотропних речовин, незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини, а також незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів (ч. 1 ст. 317, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України).
За скоєне йому загрожує максимальне покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet