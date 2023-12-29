У Миколаївському районі водій вантажівки погрожував зброєю патрульним

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України.

За скоєний злочин йому загрожує до трьох років ув’язнення.

Вночі на автодорозі М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» поблизу села Калинівка Миколаївського району патрульні поліцейські для перевірки документів зупинили автомобіль Scania. За наявною оперативною інформацією правоохоронців, водій вантажівки перебував у стані сп’яніння.

У ході спілкування поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння у 49-річного водія вантажівки, на прохання патрульних пройти освідування керманич відмовився. Коли ж чоловік почув, що відносно нього буде складатися адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані, він, під приводом того, що візьме документи з кабіни авто, дістав пістолет. Зі зброєю в руках чоловік направився до патрульних з погрозами. На місці поліцейські обеззброїли зловмисника та доставили до відділення поліції № 8 Миколаївського районного управління. Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України «Погроза насильством працівнику правоохоронного органу у зв’язку із виконанням цим працівником службового обов’язку». Нині затриманому оголосили про підозру. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області