Працівницю ОСББ підозрюють у привласненні понад ₴320 тис. ввірених їй коштів

За незаконне заволодіння чужими грошима жінці загрожує ув’язнення.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетна 67-річна бухгалтерка одного з об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Фінансові оборудки жінка здійснювала протягом тижня, використовуючи свій персональний комп’ютер і ключ доступу до банківських рахунків, який їй надала голова правління для забезпечення виконання її посадових обовʼязків.

Правопорушниця переводила ввірені їй кошти з рахунку об’єднання на свій особистий, та розпоряджалась ними на власний розсуд.

Зникнення коштів виявила голова ОСББ і звернулась з відповідною заявою до поліції.

Правоохоронці провели низку слідчих-розшукових заходів, у тому числі обшук за місцем мешкання фігурантки, в ході якого вилучили в якості речового доказу її персональний компʼютер з інформацією, що підтверджує оборудки.

«За наявності достатніх доказів ми повідомили одеситці про підозру у привласненні чужого майна, яке було ввірене їй, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», – зазначила старша слідча територіального підрозділу поліції Наталя Мойсеєва.

Заходи з документування протиправних дій зловмисниці здійснювали слідчі та оперативники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1