Печерський суд надав дозвіл на затримання ексміністра Демчишина
Колишній керівник Міненерго знаходиться за кордоном.
Печерський районний суд Києва 25 листопада надав дозвіл на затримання колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина. Його підозрюють за «терористичною» статтею 258-3 Кримінального кодексу у зв’язку з купівлею вугілля з окупованої території Донбасу.
Про це повідомляється в рішенні суду, яке 7 грудня опублікували в судовому реєстрі.
За версією слідства, у грудні 2014 року Демчишин посприяв укладанню угод на придбання вугілля у компаній, які контролювалися терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР». В рішенні суду вказуються, зокрема, ДП «Шахта імені К.І. Кісельова» в Чистяковому (Торезі) та ДП «Луганськвугілля».
Протягом 2015 року ПАТ «Центренерго» перерахувало «Луганськвугіллю» 27,58 млн гривень, а шахті ім. Кісельова — 155,17 млн гривень. «Переведеними в готівку грошовими коштами керівники «Л/ДНР» розпорядились на власний розсуд», — сказано в рішенні суду.
Усього протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей було перераховано, переведено в готівку та розподілено на користь терористичних організацій «Л/ДНР» не менше 205,39 млн гривень, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,17 млрд гривень.
Слідство вважає, що Демчишин та інші фігуранти кримінальної справи сприяли діяльності «Л/ДНР», поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій, чим підірвали економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надали РФ більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення підривної діяльності.
За даними ДБР та Державної прикордонної служби, Демчишин перебуває за кордоном. З 19 листопада його оголосили в розшук.
У зв’язку з цим суд надав дозвіл на затримання ексміністра з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що Демчишин був міністром енергетики та вугільної промисловості в 2014-2016 роках.
Через п’ять років після звільнення проти нього відкрили кримінальну справу за купівлю вугілля з шахт, що знаходяться на окупованій території. Слідство вважає, що внаслідок дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.
Підозру Демчишину повідомили 12 листопада. У цій кримінальній справі фігурують також Віктор Медведчук та Сергій Кузяра.
Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина — за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру — за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України. // LB.ua