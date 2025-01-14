Жителя Черкас зудитимуть за підпал автомобіля військовослужбовця ЗСУ

Прокурорами Черкаської обласної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 19-річного мешканця м. Черкаси за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, та умисне пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у серпні 2024 року чоловік, з корисливих мотивів, вирішив співпрацювати із представниками спецслужб рф через Інтернет-месенджер. На замовлення спецслужб ворога здійснював підпали автомобілів військовослужбовців, з метою ослаблення держави та перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Обвинувачений детально спланував свої злочинні дії, придбав засоби розпалювання вогню та у нічний період доби здійснив підпал камуфльованого автомобіля військовослужбовця ЗСУ.

Увесь період розслідування чоловік утримувався під вартою.

Збір доказів забезпечено УСБУ в Черкаській області.

Довідково: санкцією ч. 1 ст. 114-1 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Санкцією ч. 2 ст. 194 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури