Нардеп Веніславський звернеться до ДБР через дії Безуглої
За словами Веніславського, він «не може спокійно спостерігати», як Безугла «грубо порушує» законодавство України
Народний депутат Федір Веніславський подасть заяву до Державного бюро розслідувань на свою колегу по парламентському комітету з питань нацбезпеки й оборони Мар’яну Безуглу. Причиною цьому стало розголошення Безуглою інформації із закритого засідання комітету.
Про це Веніславський заявив в ефірі «Радіо Свобода».
«Можу сказати, у зв’язку з чим (звертатимусь до правоохоронних органів – «Главком»): у своїй діяльності моя колежанка, на мій погляд, розкрила ту інформацію, яка була донесена членам комітету на закритому засіданні», – сказав Веніславський.
Натомість вчора Безугла написала у Facebook, що Веніславський хоче подати на неї звернення в ДБР. За це, з її слів, навіть голосували в комітеті, однак голосів для кворуму не вистачило. // Главком
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