Нардепа Дмитрука оголошено в розшук
Підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця народного депутата України Артема Дмитрука оголосили у розшук.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора:
“Прокурорами Офісу генпрокурора ініційовано оголошення у розшук народного депутата України, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця”.
Згідно з обставин справи, йдеться про Дмитрука, який нещодавно незаконно перетнув кордонт і залишив межі України.
Також зазначається, що прокурори внесли до Печерського районного суду Києва клопотання, підписане генпрокурором Андрієм Костіним, щодо обрання підозрюваному запобіжного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Державне бюро розслідувань уточнює епізоди, які інкримінують нардепу.
За даними слідства, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.
В іншому випадку – в Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він завдав чоловіку декілька ударів, зокрема у голову. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Таким чином Дмитрука підозрюють:
- в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України);
- викраденні вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України);
- умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України);
- грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).
Раніше народного депутата України викликали на допит до слідчого, проте в установлений час він не з’явився та не повідомив причину не явки. // УПTweet