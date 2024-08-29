Нардепа Дмитрука оголошено в розшук

Підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця народного депутата України Артема Дмитрука оголосили у розшук.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора:

“Прокурорами Офісу генпрокурора ініційовано оголошення у розшук народного депутата України, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця”.

Згідно з обставин справи, йдеться про Дмитрука, який нещодавно незаконно перетнув кордонт і залишив межі України.

Також зазначається, що прокурори внесли до Печерського районного суду Києва клопотання, підписане генпрокурором Андрієм Костіним, щодо обрання підозрюваному запобіжного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Державне бюро розслідувань уточнює епізоди, які інкримінують нардепу.

За даними слідства, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

В іншому випадку – в Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він завдав чоловіку декілька ударів, зокрема у голову. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Таким чином Дмитрука підозрюють:

в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України);

викраденні вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України);

умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України);

грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).

Раніше народного депутата України викликали на допит до слідчого, проте в установлений час він не з’явився та не повідомив причину не явки. // УП