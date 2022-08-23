Наркоман підірвав гранату в квартирі на столичному Виноградарі

Внаслідок події мешканці будинку та поліцейські не постраждали. Потерпілого госпіталізовано у лікарню. На місці працюють слідчі.

До Подільського управління поліції надійшов виклик від мешканців будинку на вулиці Василя Порика про шум та крики з сусідньої квартири. Оперативний черговий скерував на місце наряд патрульної поліції.

Заступник начальника – начальник слідчого управління поліції Києва Дмитро Шумейко повідомив, що господар оселі зачинився у квартирі, перебував у агресивному стані та погрожував підірвати боєприпас:

«На місце негайно прибули всі екстрені служби, оперативники, слідчі та лікарі. Мешканців будинку евакуювали на безпечну відстань. Ми встановили особу чоловіка, це – 39-річний наркозалежний киянин, який раніше потрапляв у поле зору поліцейських. Правоохоронці розпочали з ним перемовини. Однак він поводився неадекватно, ймовірно, перебував під дією наркотичних речовин, кричав, висловлювався нецензурною лайкою та на контакт не йшов. У подальшому чоловік підірвав у квартирі гранату. З пораненнями різного ступеню тяжкості його було доставлено у лікарню. Внаслідок цієї події інші мешканці будинку та поліцейські не постраждали».

За цим фактом слідчі Подільського управління поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження з бойовими припасами та ч. 1 ст. 345 – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

«На даний час тривають першочергові слідчі дії. Ми з’ясовуємо походження гранати. Також після завершення перевірки можлива додаткова кваліфікація кримінального правопорушення», – додав Дмитро Шумейко.

Відділ комунікації поліції Києва