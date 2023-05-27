Наркоту переправляли ув’язненим у продуктових посилках – на Житомирщині судитимуть кримінального «авторитета» та злочинну групу

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно п’яти осіб за фактом незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту наркотичних засобів, незаконної передачі цих речовин у місця позбавлення волі, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, сильнодіючих лікарських засобів (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України).

Крім цього, одного з них – «кримінального авторитета» обвинувачують у скоєнні особливо тяжкого злочину – встановлення та поширенні в суспільстві злочинного впливу (ч. 2 ст. 255-1 КК України).

Досудове слідство встановило, що організував та забезпечив постачання наркотиків у виправну установу, де й сам тепер відбуває покарання, 36-річний житель Київщини. Загалом за майнові та інші злочини він «відсидів» майже десять років.

За період «відсидки», дотримуючись неписаних правил та норм поведінки у злочинному оточенні, здобув так званий статус «кримінального авторитета» та був визнаний серед засуджених одним із «смотрящих».

Саме він організував і контролював доставку та розподіл заборонених предметів і речовин до виправної колонії, залучивши чотирьох знайомих, які перебували на волі.

За налагодженою схемою, співучасники роздобували наркотичні засоби, ховали їх у продуктові посилки та передавали до колонії. Зокрема, у вересні 2022 року було викрито спробу передачі канабісу, схованого у рулоні туалетного паперу, призначеного для іншого «смотрящого» установи.

Загалом слідством задокументовано три епізоди переправлення ув’язненим канабісу та метадону.

Викрили злочинну схему детективи слідчого управління Головного управління Нацполіції в області спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та співробітниками установи виконання покарань.

Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська обласна прокуратура.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури