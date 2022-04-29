На Львівщині судитимуть «ухилянта» від мобілізації

Жителю Києва, чоловіку призовного віку, який намагався виїхати за межі держави, пред’явивши самостійно виготовлені тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії, за скоєне загрожує покарання – обмеження волі на строк до двох років.

Дізнавачі сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.358 (Підроблення документів) Кримінального кодексу України та за ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документу) Кримінального кодексу України.

Як встановили правоохоронці, 41-річний мешканець Києва виготовив підроблені тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії, у які були внесені недостовірні відомості про непридатність його до військової служби та зняття з військового обліку, що у свою чергу надає право у період дії воєнного стану на виїзд за межі України та звільняє від обов’язку мобілізації на службу до Збройних Сил України.

Це самостійно виготовлене посвідчення 16 квітня зловмисник пред’явив інспектору прикордонної служби на переході «Смільниця» під час спроби перетину державного кордону України з Республікою Польща. Прикордонники виявили, що документ має ознаки підроблення та повідомили про подію поліцейських.

Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – обмеження волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Львівської області