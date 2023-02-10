Народному депутату від ОПЗЖ повідомлено про підозру у державній зраді

Генеральним прокурором складено повідомлення про підозру народному депутату України за фактами вчинення державної зради та нанесення умисного легкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 125 КК України).

За даними слідства, народний депутат України IX скликання від наразі забороненої партії ОПЗЖ здійснював допомогу РФ та її представникам у проведенні підривної діяльності проти України. Він поширював висловлювання, спрямовані на створення в суспільстві проросійських настроїв. Визнавав правомірними і виправдовував створення на території України самопроголошених так званих «ЛНР/ДНР».

Такі дії народного депутата України вчинені на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості України, її державній, економічній та інформаційній безпеці.

Також народний обранець підозрюється у тому, що він заподіяв умисне легке тілесне ушкодження активісту.

Слідством встановлено, що напередодні широкомасштабного вторгнення держави-агресора підозрюваний покинув територію України та на цей час перебуває в РФ.

Прокурорами Офісу Генерального прокурора вживаються заходи до повідомлення народному депутату України про підозру у порядку, визначеному діючим законодавством, обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, арешту майна.

Наразі тривають обшуки за місцем проживання народного депутата України, його родичів та помічників.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ГСУ ДБР за оперативного супроводу співробітників СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора