Насильника разоблачили по видео в его телефоне

Его приятель снял преступление на камеру

Сотрудникам полиции удалось изобличить насильника по видеозаписи в его телефоне. Инцидент произошел на юго-востоке Москвы.

Как стало известно «МК», вчера в полицию обратилась 18-летняя девушка. Она заявила, что 30 октября в одном из домов по улице Ферганская ее изнасиловали двое мужчин. Одного из них она знала по имени, другой, его приятель, ей не знаком.

Стражи порядка по горячим следам задержали обидчика. Им оказался 22-летний приезжий из Дагестана. В его телефоне обнаружилась видеозапись, которая подтвердила факт изнасилования. Поиск соучастника продолжается.