Насильнику 12-летней девочки не дали выйти на свободу после подачи апелляции

Херсонский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы 20-летнего мужчины, обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.152 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Напомним, 13.06.2018 года, мужчина, находясь во дворе многоэтажки, расположенной по пр. Центральному, неподалеку от ул. Соборной изнасиловал 12-летнюю девушку, с которой он познакомился в тот же день.

Приговором Центрального районного суда последний был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.152 УК Украины. Было назначено наказание в виде 11,5 лет лишения свободы.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшей и решил взыскать с последнего в пользу девушки в счет возмещения морального вреда 250 тысяч гривен.

На указанное решение была подана апелляционная жалоба, по результатам рассмотрения которой суд апелляционной инстанции постановил оставить ее без удовлетворения, указанный приговор Центрального районного суда Николаева от 02.04.2020 года без изменений. Сейчас приговор вступил в законную силу. // inshe.tv