За привласнення коштів під час будівництва спортивного майданчика для дітей судитимуть директора ТОВ

Красноградською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора ТОВ за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом привласнення бюджетних коштів (ч. 2 ст. 366, ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Дмитро Нестєров, досудовим розслідуванням встановлено, що директором товариства з обмеженою відповідальністю у 2018 році внесено завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт щодо вартості виконаних будівельно-монтажних робіт під час будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям в смт. Кегичівка Красноградського району Харківської області.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, різниця між фактично виконаними будівельними роботами та актами приймання виконаних робіт по будівельному об’єкту складає майже 250 тис. грн.

Наразі обвинувальний акт направлено до Кегичівського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу поліції № 2 Красноградського районного відділу поліції в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Лозівського міжрайонного відділу Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури