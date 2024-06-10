АРМА знайшло автівки та нерухомість чиновника, який хотів перевезти через кордон $1 мільйон 

За запитом Державного бюро розслідувань Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи службової особи одного з органів місцевого самоврядування. Він намагався перевезти через кордон України майже $1 млн.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Під час перетину кордону чиновник надав працівникам митного посту завідомо підроблений документ, щоб приховати походження коштів.

За даними слідства, ці кошти були отримані злочинним шляхом.

Згідно з повідомленням, АРМА за допомогою інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних розшукало майно фігуранта.

“Ми розшукали 3 транспортних засоби, 3 земельні ділянки, 4 обєкта нерухомості та частки у статутних капіталах підприємств на майже 30 тисяч гривень, які є у власності цієї службової сособи. Наразі АРМА передає цю інформацію до органу досудового розслідування для подальшого накладення арешту на це майно”, – зазначив заступник голови АРМА Павло Великоречанін. // Економічна правда