У Дніпрі поліцейські затримали озброєну злочинну групу за підозрою у розбійному нападі

Троє жителів Харківської області організували розбійний напад та забрали у потерпілого сумку з грошима у сумі 350 тисяч доларів США.

Злочин стався 20 вересня близько опівдня по вулиці Героїв Крут у Соборному районі Дніпра. Один з нападників у формі працівника служби доставки вистрелив у бік потерпілого та забрав гроші. З місця нападу зловмисники втекли на автомобілі, який потім залишили на одній із вулиць міста. Того ж дня поліцейські виявили покинутий транспортний засіб.

До розкриття злочину поліцейські Дніпропетровської області долучили правоохоронців ще з трьох областей. Завдяки спільній роботі їм вдалося встановити маршрут нападників та затримати всіх фігурантів озброєного розбійного нападу. Це троє чоловіків віком 26, 27 і 33 роки, які після скоєння злочину виїхали з міста та стали переховуватись у Київській, Закарпатській та Харківській областях. Поліцейські провели обшуки за місцями їх проживання та у тимчасових помешканнях. В результаті була вилучена частина викрадених грошей, зброя, корпуси гранат РГД, Ф-1, запали УЗРГМ, патрони, чорнові записи, а також інші речові докази, які підтверджують причетність фігурантів до нападу. Також були виявлені номерні знаки автомобіля, на якому чоловіки поїхали з місця злочину.

Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру. Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

Національна поліція України