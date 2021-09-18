В в одном из баров курортной Затоки застрелили мужчину

В курортном поселке Затока в Одесской области застрелили 36-летнего мужчину.

Для задержания подозреваемого полиция объявляла операцию «Сирена», сообщили в местной полиции, пишет УНН.

Так, в полицию сообщили о стрельбе в одном из баров поселка. На месте правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Для задержания злоумышленника была введена в действие полицейская операция «Сирена».

«В течение часа правоохранители установили и доставили в территориальный отдел полиции мужчину, который подозревается в совершении этого уголовного преступления. У него изъяли предполагаемое орудие преступления — охотничье ружье. Ее направят на экспертизу», — рассказали в полиции.

С мужчиной проводятся неотложные следственные действия.

Сейчас следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 УКУ, которая предусматривает до пятнадцати лет заключения. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР еще и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) этого же кодекса.