Мер Рахова втік до Румунії на підставі виписаного самому собі відрядження

Віктор Медвідь виїхав з України ще 30 червня.

Міський голова Рахова на Закарпатті Віктор Медвідь втік до Румунії на підставі відрядження, яке він виписав сам собі.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Згідно з документом, мер ще 30 червня виїхав до румунської комуни Бістра для обговорення грантового проєкту.

Поїздка мала тривати три дні, але відтоді Медвідь додому не повертався.

“Мені вдалось отримати копію розпорядження згідно з яким ще 30 червня він виїхав у відряження до румунської комуни Бістра тільки на три дні. Це було 40 днів тому. Розпорядження про відрядження мера Рахова Медвідя підписав і відправив у відрядження…. мер Рахова Медвідь. Сюр якийсь”, − зазначив журналіст.